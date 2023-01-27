現年66歲的男星張晨光出道多年，曾是本土劇裡的熟面孔，近年來演藝重心轉往大陸發展，出演多部知名陸劇，在陸網上演技備受稱讚，近期他登上央視節目，飾演其中白髮蒼蒼的漢代名儒毛亨。此外，他年前也剛為長子辦訂婚宴，家有喜事。

張晨光在2021年年中搭上直播熱潮，開始直播帶貨，豈料，卻因賣的商品品質甚差且價格高昂，讓不少網友譏笑他「晚節不保」，使他淚灑直播間並鞠躬致歉。沒曾想這般老淚縱橫的場面卻讓輿論翻轉，不只使他登上微博熱搜榜上的第1名，抖音粉絲也從100多萬突破300萬，而截至目前，他在抖音上的粉絲數已多達近600萬人。

《詩經》身為大陸最早的詩歌總集，其中流傳至今的「毛詩」版本便是由秦末漢初學者毛亨、毛萇所編，而張晨光難得以白髮蒼蒼的造型亮相央視有關《詩經》的節目，扮演的便是毛亨的老年形象。

張晨光以白髮蒼蒼的模樣在大陸央視節目中亮相。(圖／翻攝自《典籍裡的中國》微博)

張晨光出道41年作品無數，過去曾以《京城四少》、《日正當中》等連續劇兩度奪下金鐘影帝的寶座。在多部作品中，不知扮演過多少人的父親，此前還在微博曬出與大陸演員佟大為、白百何的合照，並笑稱：「奮鬥了15年，今晚終於碰到了失散15年的兒子，又多了個女兒。」此外，現實中他的家庭生活也相當幸福，與現在的老婆結婚後育有2子，據《壹蘋新聞網》報導，年前他才剛幫長子辦訂婚宴，但向來低調的他認為是兒子結婚而非自己，不願多加談論此事。