媒體報導，內政部次長陳宗彥將擔任行政院發言人。（資料照片）

副總統賴清德當選民進黨主席後，蔡英文也在農曆春節啟動內閣改組，陳建仁接替蘇貞昌掌行政院長，媒體報導內政部次長陳宗彥將擔任行政院發言人。國民黨新北市議員黃心華質疑，蔡英文是刻意把陳宗彥調離「天下第一部」去當發言人，而發言人是沒有什麼實權的位置，這番調動耐人尋味！

副總統賴清德曾於2019年5月18日接受民視《台灣演義》的專訪，當時賴清德還是台南市長，宣布要參加民進黨內的總統初選，挑戰蔡英文，釀成新聞話題。

而現任內政部次長陳宗彥在節目中也以賴清德友人的身分受訪，陳宗彥當時說，賴清德回到家都很晚，夫妻會到台南很有名的冰果室吃一碗冰，利用短暫時間享受兩人時光。

這次（2023年）內閣改組，媒體報導陳宗彥可望由內政部次長轉任行政院發言人，陳宗彥低調表示，有被徵詢，但仍強調須待新任行政院長宣布。

陳宗彥曾接受民視訪問談賴清德。（取自民視畫面）

國民黨新北市議員黃心華26日在中天新聞《鄭亦真辣晚報》節目中解讀，蔡英文是刻意把陳宗彥調離「天下第一部」，而發言人是沒有什麼實權的位置，這代表蔡英文要慢慢地把行政團隊裡的賴系人馬，逐漸抽離！

黃心華質疑這番調動耐人尋味，也悲觀認為，新閣揆陳建仁缺乏歷練，底下這些閣員的歷練都比他好，陳建仁是否能有效帶領團隊？是一個大問號！