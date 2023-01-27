苗栗𪹚龍祥龍巡庄27日起在頭份市永貞宮啟行

苗栗𪹚龍系列活動正式啟步，27日首先登場的是祥龍巡庄活動，主辦的苗栗市公所特別選在頭份市永貞宮舉行祥龍祈福啟動典禮，由苗栗縣副議長張淑芬、苗栗市長邱鎮軍、頭份市長羅雪珠等人為祥龍綁紅、插金花，象徵龍神已經降臨祥龍身上，藉由巡庄保佑所有縣民平安健康。
苗栗𪹚龍活動復辦至今已邁入第25年歷史，由於活動內容持續增加擴增，已使得苗栗𪹚龍不只是客委會的客庄12項重要慶典，更吸引成千上萬的外地遊客前來欣賞𪹚龍活動的力與美，更由於𪹚龍是在春節至元宵節期間舉行，許多民眾更想藉由祥龍帶來的喜氣，為新的一年增添更多的幸福安康。
今年苗栗𪹚龍系列活動的首場「祥龍巡庄」，27日上午在頭份市永貞宮正式登場，過去，元宵節舞龍活動多半以苗栗市在內的苗南地區為主，苗栗市長邱鎮軍全力推動苗栗客家𪹚龍，希望將客庄𪹚龍傳統推廣至苗栗縣客庄，因此，從去年起，在頭份市長羅雪珠、永貞宮主委張淑芬等全力支持下，祥龍巡庄範圍正式進入中港溪客庄。
今年安排祥龍巡庄範圍包括了頭份市、三灣鄉、卓蘭鎮及獅潭鄉等4個鄉鎮，27日首見由苗栗市禾豐龍隊及三義龍隊巡繞頭份市區，下午再由頭屋二岡坪龍隊及福星田寮龍藝龍巡繞三灣鄉。
祥龍巡庄活動，首先由張淑芬、邱鎮軍、羅雪珠及苗栗市代會主席陳仁杰等人向永貞宮主神媽祖上香敬拜，再由4人替2隻祥龍分別在龍頭上綁紅、插金花，象徵龍神已經降臨祥龍身上賦予法力，具有遶境安民的神力，來保佑民眾平安幸福。
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