現年72歲的統旺科技董事長呂阿福（左二），也是名滿懷情感的油畫家，他聽聞太座母校溪北國小現任校長蔡信東（左三）不畏少子化的辦學理念後，親自作畫贈送。（謝佳潾攝）

現年72歲的統旺科技董事長呂阿福，是名成功商人，也是滿懷情感的油畫家，他聽聞太座母校溪北國小現任校長蔡信東不畏少子化的辦學理念後，親自作畫贈送，也進而曝光他的畫室，其中一幅父親的畫作，讓人看見他對家鄉無盡的愛。

呂阿福出生在屏東縣南州鄉一戶農家，從小幫忙務農的他，長大後自行創業當老闆，先是進口日本壓鑄設備在台販售，之後又在台南科工區設廠專營機器手臂等各式自動化設備，在商界混得風生水起，時常出國做生意、忙得不可開交。

呂阿福年少即離家打拚，長年在外打天下，很少有時間可以好好待在家裡，直到近年疫情爆發，他不便再出國談生意後，才能時常回老家過起悠閒生活，年過70的他再次回到故土，發現家鄉改變好多，光是少子化就讓他心有所感，村莊好像不似以往熱鬧。

在老家期間，呂阿福不是四處晃晃、就是待在畫室作畫，熱愛油畫的他在疫情期間拜師學藝，畫出不少作品，還開過畫展，他說，畫畫能讓他把心中認為最美的人事物定格下來。

有次，他因緣際會認識了太座母校溪北國小的現任校長蔡信東，言談間他發現少子化對教育體系衝擊不小，但蔡信東仍堅持理念勇往直前，這讓他想起登山者的無所畏懼，於是回家後便畫了幅「登玉山圖」要送給學校，畫中一行人登玉山，象徵校長帶著學生一同前進。

而此次的贈畫，也意外曝光了呂阿福的畫室，當中一幅父親的畫作，感動眾人，畫中的父親與照片裡的簡直一模一樣，但因畫作是出自兒子之手，所以看起來又格外溫暖有溫度。

呂阿福拿著照片與畫作對比，他笑說，這張照片是10多年前自己替父親拍的，在學畫後便把他畫了下來，一筆一畫都是對父親的思念，帶著斗笠下田養活全家的父親，永遠是他最崇拜與學習的對象，如今他衣錦還鄉，雖然年紀大了但仍希望有貢獻，即使是一幅畫也是他對家鄉愛的表現。