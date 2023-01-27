苗栗縣政府三義木雕博物館展出胡玉麟木雕展。（苗栗縣政府文觀局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府三義木雕博物館展出胡玉麟木雕展。（苗栗縣政府文觀局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣三義木雕博物館新春連假不打烊，策畫多項木雕特展，其中來自南投的木雕名家胡玉麟，木雕作品風格多樣，包含日系風格、原民系列、人間小品、貓系列及宗教系列等多元化題材，以不同的題材風格展現個人思維，展期至3月26日止，苗栗縣政府歡迎大家把握連假尾巴前來觀賞木雕之美。

苗栗縣政府文觀局三義木雕博物館所策畫的胡玉麟木雕特展，是在二館4樓展出，展出作品50件，這次展覽以「自在東瀛」為主題，以示作者胸中有深遠的意境。

文觀局指出，胡玉麟出身南投縣，從影視場景、場景原型製作到傳統木雕創作，曾多次參加台中市雕塑學會聯展，木雕是作者接觸藝術的起源，對木雕創作有種初心時的情感，創作的木雕作品，大多依原木隨形來創作，木雕作品也與多媒材結合，主題包含日系風格、原民系列、人間小品、貓系列及宗教系列等多元化題材，在速寫、色彩、質感與擅用素材方面，其可在限定時間內完成特定立體化物件，所以面對素材立體概念的穿透或堆疊，線條色彩的敏銳度，一直是不間斷創作的課題。

文觀局表示，胡玉麟的作品展現出是技藝，也是記憶的感受，給人果斷瀟灑循序漸進的創作，並將當下思維融入題材，讓作品保有情緒與餘韻，如同心靈的產物，給與大衆心靈連結視覺感受，創作情感的傳達，歡迎有興趣民眾蒞臨共同欣賞木雕藝術之美。