內惟藝術中心場內場外人潮擠滿，民眾排隊入場。（高市文化局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄內惟藝術中心裝置互動作品《LEARPRINT 內惟聲響實驗-65聲道的交響體驗》場場爆滿，交響、國樂團及音樂人接連造訪，國際知名指揮家陳美安返鄉走春參觀時，更大展身手，當眾指揮獻藝。

內惟藝術中心1月登場的新作《LEARPRINT 內惟聲響實驗-65聲道的交響體驗》呼應內惟藝術中心沒有藩籬與邊界的藝術體驗精神，春節期間廣受好評，參觀人潮實在太踴躍，年初四起館內被迫實施人流入場管制。

該作品由法國音場設計與聲學創作人—阿蘭．馮榭（ALAIN FRANÇAIS）攜手高雄市交響樂團、高雄國樂團等兩大城市樂團共同呈現，由65顆純白而簡樸的音箱組成，觀眾走入作品時，可感受空間環繞的立體震撼。

出生於高雄鹽埕的指揮家陳美安，是台灣第一位進入美國職業樂團的指揮，第一位奪得馬爾科（Nicolai Malko）國際指揮大賽首獎的亞洲人，也是至今唯一獲獎女性，2015年更獲音樂美國雜誌Musical America評選為年度三十位音樂界最具影響力的人物之一，也曾數度返鄉客席國家交響樂團、高雄市交響樂團。

陳美安日前與姐姐、母親到訪內惟藝術中心，被眼尖觀眾捕獲，現場受觀眾及工作人員熱情邀請，登台即興指揮一曲〈布拉姆斯匈牙利舞曲〉，在65顆音箱聲響環繞下，熟練地舞動雙手，讓觀眾見識到專業級的指揮演出。

陳美安現職奧地利施第利亞格拉茲創藝樂團 (recreation Grosses Orchester Graz) 首席指揮，長年忙於演出不常回台灣。她表示，很開心能夠讓媽媽站在指揮台上，感受女兒站在指揮台工作聽見的聲音。

陳美安特別讚賞工作人員用心標出所有聲部的聲音，非常具有教育意義，推薦大家親自感受具有臨場感，身體、聲音、空間共同匯流的感官新體驗。