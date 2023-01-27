彰化縣29歲員警大年初二遭毒駕高速撞死，彰化縣警察局為有效防制死傷事故發生，尤其大過年期間，車潮激增，從24日起連續3日全縣取締交通違規「同步大執法」，短短3天，取締違規案件多達4575件，其中闖紅燈458件、超速多達3532件，而超速40公里以上，竟還衝到64件，「超恐怖」。

彰化縣警察局從24日起連續3日全縣取締交通違規「同步大執法」，取締違規案件多達4575件。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化警察局長張國雄新上任就遇到警察被毒駕奪走性命，對於開始警職生涯的年輕警察因公殉職深感不捨，也對肇事者的行為感到震怒，隨即宣示嚴格針對易肇事交通違規加強取締，減少類似案件發生。

禍不單行，大年初二，彰化縣美港公路還發生飛速自撞電線桿，21歲新手爸爸當場死亡，6歲小男嬰也陷入昏迷，還在和死神拔河的悲劇。

彰化縣警察局從24日起連續3日全縣取締交通違規「同步大執法」，取締違規案件多達4575件。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

「說到做到」，彰化縣警察局連續3日在重要道路及易肇事路口和路段，同步大執法，短短3天以來，取締案件多達4575件，其中闖紅燈458件、超速3532件，其中含嚴重超速40公里以上，高達64件，「竟還這麼多駛著飛，太恐怖、太惡劣了」，及其他違規585件。

彰化縣警察局從24日起連續3日全縣取締交通違規「同步大執法」，取締違規案件多達4575件。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

警方強調，闖紅燈及超速飛搶快車都是造成重大車禍的主因，春節連假警方大動員，路邊臨檢、加強取締，彰化縣固定桿37處，手持移動測速也增加到48處。

彰化警察局也指出，根據警政署統計2022年11年1月到10月A1與A2共30萬4026件與前年同期增加1萬5750件，另根據交通部近5年統計，我國交通事故約有6成發生在路口，其中無號誌路口與閃紅閃黃燈路口事故傷亡占2成之多。彰化縣已針對12處易肇事路口進行科技執法，新春期間更擴大加強取締。