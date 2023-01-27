假期最後一天留給自己，活動不要太緊湊，讓身體及頭腦休息。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

練習專注當下，工作當時不要給自己太多要求。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

連假收心前後三三兩招圖卡。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

春節10天連假進入尾聲，再過3天就恢復正常上班了。台中慈濟醫院身心醫學科醫師陳廷任提醒，2天前開始作收心準備，並傳授收心與正常上班的「33兩招」幫助上班族擺脫收假前焦慮，儘早回歸職場生活。

陳廷任表示，一般上班族長時間休假後，心理可能產生對工作的厭倦及逃避，對即將重回職場而感到焦慮、心情低落、容易煩躁且難以集中精神，一般俗稱「收假症候群」，心境上無法自我調適，生理健康也會連帶受影響，所以要儘早「收心」，才能更快銜接正常生活，最好「上班前1日或2日開始作收心準備」。

陳廷任強調，常有收假焦慮的人則越早準備越好，收假前的三招收心技巧首先是假期最後一天時間要留給自己，不要安排太緊湊的活動，這天要讓身體及頭腦好好休息，或做能讓自己感覺放鬆愉快的事情。

其次，選擇做輕鬆且步調緩慢的有氧運動，例如郊外散步或瑜珈、游泳、自行車等，避免從事太過刺激性活動。最後，這兩天要調整健康均衡的飲食習慣，避免大魚大肉、酒精或飲用過度興奮提神的飲料。

陳廷任建議，回到職場上班的第一周，要記得適應工作節奏與妥善處理職場人際關係，回到崗位可以練習的儲能方法為，要練習專注當下，工作當時的此時此刻，不要給自己太多要求，將注意力放在每天需完成的工作任務就好。

其次開始步上正軌後，就可以訂定幾項短期目標，譬如整理乾淨辦公桌面，與工作夥伴一起聊天或用餐，完成後給予自己小獎勵作為回饋。最後，不要剛回到崗位就晚睡熬夜，長期休假後要先養足睡眠和精神，在職場上才會更有勁。

陳廷任指出，大部分人職場待久了，難免覺得枯燥乏味，如何在工作中為自己尋得開心的時刻是非常重要，縱使快樂時間可能不長久，但它會讓我們釋放緊繃情緒，成為往後的生活與工作持續下去的「良藥」。