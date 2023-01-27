曹佑寧自認應變能力及反應上需要再加快。（台視提供）

曹佑寧挑戰寵物實境節目《哈囉!毛小孩》的實習工作。（台視提供）

曹佑寧從棒球好手轉戰演藝之路，這次挑戰台視、衛視中文台最新寵物實境節目《哈囉!毛小孩》的實習工作，為了毛小孩親自下廚，他一開始拿刀切菜的樣子，把工作人員嚇一大跳，深怕他切到自己。曹佑寧並不氣餒，拿出當運動員時一貫的認真精神，加強自主訓練，他透露在實習工作之餘，在家裡也會練習切菜，現在手法已經進步很多。

實習過程會面臨千變萬化的考驗，對於剛進廚房的曹佑寧來說，仍有許多需要適應的地方，他自認應變能力及反應上需要再加快：「像是人手比較不足的時候，除了做菜，有時候還要顧到外場的狀況，會感到比較棘手，但現在有強迫自己加快速度，不過還在努力適應中。」

陶晶瑩之前在《哈囉!毛小孩》官方IG直播時透露，某次錄影只有她和曹佑寧在內場廚房備餐，兩個人忙得不可開交，後來許富凱前來支援，曹佑寧則去幫忙去溜狗，雖然還是維持兩名人力，但是流程就順了很多，陶晶瑩笑問，曹佑寧要不要考慮專心寵物美容就好。原因是曹佑寧經常在廚房露出無辜的表情，讓人看了很於心不忍，曹佑寧笑著解釋：「應該是因為在不熟悉的環境，有時候事情一多會有點無助。」

時逢農曆年期間，曹佑寧表示每年最期待的，便是回到阿公家，和家人們團聚度過新年，大家沒有上班的壓力、時間的壓力，可以盡情的相處在一起。今年他也延續家族傳統，回家和阿公過年，也因為今年開始學會切菜，所以過年期間他也自告奮勇，到廚房幫忙，曹佑寧笑著表示：「順便藉由這個機會，可以再把刀法訓練一下。」《哈囉!毛小孩》2月4日起每周六晚間8點在台視播出。