中職新軍台鋼雄鷹今年將從二軍打起，今天舉行開訓典禮，總教練洪一中寫下心願，盼能將球隊成為南部球迷的驕傲，而在官辦熱身賽前台鋼也將安排9場自辦熱身賽，首戰2月17日就要強碰經典賽中華隊，盼球員能從比賽中吸取經驗，教練團也會給予協助，讓「幼鷹」變成凶猛的老鷹。

農曆年前台鋼確定由中職最多勝的教頭洪一中掌兵符，昨天他正式加入球隊訓練，他表示，這兩天來到球場感覺到年輕球員的活力滿滿，每個人臉上都充滿笑容，「看到大家都這麼有活力，教練團也會更努力訓練，一定會把大家從幼鷹變成凶猛的老鷹。」

針對春訓訓練計畫，洪總表示，每天教練團都會開會討論，也都已有初步規劃，也已安排好自辦熱身賽，首戰就要碰上中華隊，「我知道這時間有點趕，但中華隊有需求就盡力幫忙，也希望球員藉由這些比賽吸取經驗、成長。」

洪一中也指出，台鋼陣中約有8成的球員沒有職棒經驗，要如何應付一軍整季120場比賽，教練團要教的不只是場上技術，場下如何養成球員自律也是重要課題，「像是吃、住，怎麼讓自己有更好的營養，這些都要養成好的習慣。」

為了讓台鋼球員能更快適應職棒生活，台鋼今年除了二軍例行賽外，也會安排交流賽，讓比賽數量能與一軍差不多，「希望他們能夠趕快適應一年120場比賽的挑戰，我知道這標準有點高，但要讓他們嘗試看看能否應付。」

此外，先前洪一中曾提到今年要找育成洋將來台的計畫也已開始啟動，領隊劉東洋表示，昨天已經有跟洪總討論過，會以洋投為主，除了觀察未來可用之兵外，也是盼能帶給台鋼現有球員更多刺激。