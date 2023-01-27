美股前一晚收高，港股恒指27日開漲0.21％，早盤震盪走弱，截至午盤，恒生指數跌0.05％，報22,555.21點；國企指數漲0.18％，紅籌指數漲0.01％。

恒生科技指數漲0.22％，商湯漲12.39％，京東漲1.55％，百度漲1.49％。

概念股方面，OLED概念股、充電樁概念股領漲；煙草股、國內零售概念股領跌。熱門個股方面，騰訊控股漲超1％，阿里巴巴跌超1％。

另，中創新航漲14.75％，聯交所最新資料顯示，1月18日，摩根大通在中創新航的H股持倉占比從0.86％增加到7.62％。據中國汽車動力電池產業創新聯盟最新資料，2022年，中創新航累計裝車量達19.24GWh，市占率為6.53％，穩居第三位。

碧桂園漲3.61％。碧桂園在港交所公告，於1月26日與中國民生銀行香港分行訂立融資協議，後者提供最高達5,000萬美元等值的人民幣定期貸款融資。