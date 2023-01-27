蔡英文總統今(27)日宣布，由前副總統陳建仁接棒行政院長蘇貞昌組成新內閣，不僅給予4大期許，也數度感謝蘇貞昌。對此，媒體人張禹宣認為，蔡英文歌功頌德蘇貞昌四年任期的政績，等同告知親綠陣營的所有支持者，「我們無須反省，我們更不用檢討，錯的只有一人，是逼宮的賴清德」。張禹宣諷刺表示，蘇貞昌的「天佑台灣」確實有理，蔡英文的執念將促成政黨再度輪替。

張禹宣今日在臉書指出，蔡英文歌功頌德蘇貞昌四年任期的政績，陳建仁接棒喊出「有您真好」，蘇貞昌的畢業感言，營造出榮退偉人鞠躬盡瘁之姿，笑容滿面的登高一呼「天佑台灣」。一瞬間，彷彿是2022民進黨大獲全勝，蘇內閣功成身退交棒，蘇貞昌不再是民調不滿意度高達53%，被黨內唾棄的行政院長。張禹宣認為，蔡英文傳遞這樣的訊號給社會大眾，等同告知親綠陣營的所有支持者，「我們無須反省，我們更不用檢討，錯的只有一人，是逼宮的賴清德」。

張禹宣認為，蔡英文對於民意的感知絕對沒有如此差勁，民進黨要往前走就必須深刻反省，由內部開始徹底重造，但蔡不惜背離社會共識與挑戰人民智商，只有一個理由，「鞏固個人權力」。一旦檢討就得先承認「我蔡英文是錯的」，就是蔡英文跛腳的開始，一旦檢討就得把兵符交棒給賴清德，蔡英文寧願放棄民進黨的未來也不願為之，只說明一件事，「比起國民黨，蔡英文更恨賴清德」。

張禹宣進一步表示，即便國內，輿論炸鍋、違反人民常識、黨內民代反彈高漲，蔡英文依舊要把蘇貞昌捧到天上，是光榮退休慰留不住，而非黯然下台，同時也替自己的執政成績背書。因此，即便黨內仍有蘇嘉全、顧立雄等賴清德更能接受且適合的人選，蔡英文也要用鱉腳的「防疫」理由，牽強的讓陳建仁上任，明知他難擔大任，就連英系立委都質疑其能力與威信，就算只是個「虛位閣揆」、「魁儡政權」，也要噁心賴清德。

張禹宣諷刺表示，蘇貞昌的「天佑台灣」確實有理，蔡英文的執念將促成政黨再度輪替。