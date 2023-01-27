越南新住民姊妹阿珍（化名）在市場擺攤賣越南美食，生意不錯，但幾個月前，她失智的先生誤食清潔劑緊急送醫急診並住院，面對先生出院後的照顧，阿珍一籌莫展。醫院通報旗山社福中心後，社工立即協助，幫助阿珍度過難關。

高雄目前有18處社福中心，辦理脆弱家庭服務及受理民眾申請福利項目，提供弱勢家庭支持。以阿珍的例子而言，阿珍想過聘請外籍看護，連結長照資源居家自己照顧等方法，但要如何兼顧經濟又照顧家人，讓阿珍傷透腦筋。

令阿珍困擾的是先生混亂時會遊走、躁動，相當影響她的生活與睡眠，也打亂了生活的節奏。社工的即時介入輔導，幫助阿珍釐清各種做法的利弊得失，也幫阿珍媒合社區服務據點，協助照顧失智的先生，甚至結合旗山新住民家庭服務中心的越南通譯姊妹，讓溝通更有效率。

如今，阿珍的先生每周一到五全天固定參加位於美濃的失智社區服務據點，定時服藥回診已大幅改善失智症狀，兒子也穩定在高中就讀，阿珍又可以專心做生意養家。她感謝社政資源媒介協助及社工的陪伴傾聽。

阿珍的先生在失智社區服務據點參加繪畫課程。（高雄市社會局提供／林瑞益高雄傳真）

社會局說，高雄市共有18處社福中心，辦理脆弱家庭服務及受理民眾申請的福利項目，媒合及整合各項福利資源，落實福利社區化。社工員會依弱勢家庭的需求，結合民間資源，建構社會安全網，提供家庭支持、經濟扶助等服務，讓弱勢家庭更有力量面對困境。