國內今天新增2萬4109例新冠肺炎本土個案，為春節連假以來新高。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，由於春節前幾天確診數有低報情形，最近陸續回補，預計影響1周，個案數可能持續上升。

今天是大年初六，指揮中心公布國內新增2萬4109例本土個案，較上周同期激增近3成5。莊人祥分析，前幾天低報的確診數陸續回補，加上過年期間感染情形可能增加，都是本土個案增加的可能因素。

不過莊人祥指出，過去5天（1月23日至27日）總確診數為8萬4546例，而前一周同期（1月16日至20日）總確診數是9萬1728例；整體看來，本周個案數並未高於上周。

隨著醫院及診所陸續恢復門診，莊人祥預估，確診個案數回補情形會持續到下周，未來一周個案數有可能再攀升；但究竟回補的影響時間長短、是否會出現新一波疫情，目前還不知道，需要更長期的觀察。

據外電報導，日本政府計畫在5月8日調降新冠肺炎分類等級，等同於季節性流感，有望大幅鬆綁防疫限制。國內是否可望跟進？莊人祥表示，預計會先調整病例定義，例如只通報重症、放寬輕症隔離，至於新冠肺炎的傳染病類別調整，順序會比較後面一點。

莊人祥進一步說明，目前尚未規劃相關時程，但一直都有在討論，由於調整病例定義是很大的變動，會影響給付等相關措施，需要和各部會協調擬定配套措施，預計過年後持續討論，才能確認後續實施時間。