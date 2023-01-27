由好看娛樂製作發行《嗨！營業中》本周六（28日）即將播出最終回，最後營業日夢想中的女神葉全真來當小幫手，引起夥伴們歡呼聲連連。店長吳映潔虧浩子說：「你的夢想清單女神來了！」浩子看到女神一臉通紅，害羞的連忙躲進廚房。這次葉全真在《嗨！營業中》擔任小幫手，除了擔任接待服務之外也在廚房出餐，當葉全真做出餐點，浩子立刻自願當試吃員並露出微笑呈現幸福感說，超好吃的，吃起來有一種愛的味道並且廚房裡充滿著愛的感覺。

吳映潔（左起）、浩子、炎亞綸、庹宗康、莎莎、姚元浩。（好看娛樂提供）

六人在合夥人的安排下終於可以不用忙進忙出，好好坐下來享用告別晚餐。姚元浩在最終回分享我們把解鎖的在地食材用到淋漓盡致，把最美好的呈現給客人，大家都是一條心，這個情感也是讓我最捨不得結束，也要謝謝這麼多的廠商願意跟我們一起努力然後打造一個舒適的環境。接著浩子說，今天才發現開一家店的真諦是什麼？原來你準備的這些餐點，它們只是媒介，藉由餐點吸引客人來到這邊並分享他們的故事。

店長吳映潔哽咽說，這四個月我們沒有腳本，所有的內容都是碰撞出來的，謝謝很多來幫助我們的小幫手，我真的不懂怎麼當店長，要感謝大家對我的包容。莎莎眼睛泛淚說，一開始有點「挫」！會太擔心自己是不是太安靜了，是不是沒有融入大家。炎亞綸邊說邊拭淚說，我沒有錄過一個節目讓我這麼不想結束。庹宗康表示，時間過得太快了，好想再做下去。六人隨即擁抱在一起，場面十分催淚感人。