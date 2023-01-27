今年是兔年，寵物店業者表示，近期寵物兔詢問度的確有增加，不過由於氣候不穩定，兔子繁殖產量不佳，加上運費漲價，買賣量並沒有特別突出。業者呼籲，2011年的兔年有許多民眾衝動購買兔子卻輕易棄養，導致流浪兔數量暴增，憂心今年會重演相同的狀況，提醒民眾養小動物前要仔細思考，並以認養流浪兔代替購買。

桃園市寵物商業同業公會榮譽理事長陳秋榮轉述繁殖業者說法，她說近期因氣候不穩，兔子繁殖場產不出兔寶寶，這狀況已有6、7個月，兔子產量本就不高，雖然寵物兔的詢問度有增加，不過還好真正的成交量並沒有大幅攀升。

陳秋榮指出，兔年又到了台灣愛兔協會的災難年，2011年也是兔年，當時有不少民眾在衝動之下購買飼養兔子，但後來卻出現大量棄養潮，導致流浪兔數量暴增，讓當時的愛兔協會的收容量也隨之攀升，憂心今年兔年會再度發生同樣的狀況。

陳秋榮說，民眾在飼養動物前應考量自己是否能負擔動物的醫療費用，坊間雖然有許多動物醫院，不過多數的動物醫院都是以治療犬貓為主，兔子屬於囓齒類動物，不是每間動物醫院都有提供囓齒類動物的治療服務，以桃園來說，非犬貓的動物醫院相當少，且動物治療費用高昂。

再次呼籲民眾千萬不要因為一時興起便隨意購買飼養，若民眾在認真思考過後還是堅持要飼養兔子，可至台灣愛兔協會臉書查詢流浪兔的資訊，以認養代替購買。