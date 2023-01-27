富邦悍將備戰新球季補強外籍戰力，宣布簽下美國籍投手肯特（Matthew Kent），另外也與去年效力球隊的安得勝完成續約，今年開季4名外籍戰力人選全數確定。

今年30歲的肯特來自美國，是一名左投手， 在2015年選秀會上被紅襪隊以第13輪選進， 在3A有多年經歷且表現穩定 ，曾在2019年以全季28場出賽、152.1局投球中0失誤，獲選為2019年度小聯盟投手金手套獎殊榮。

2022年肯特則轉往馬林魚3A發展，全季在3A出賽，28場出賽有25場先發共投144.1局，戰績9勝11敗，自責分率4.99，合計在小聯盟7個球季，戰績57勝48敗，自責分率4.11，今年球季則是生涯首度來到亞洲職棒發展加入富邦。

安得勝去年季中加盟富邦，升上一軍6場先發31.1局，拿下1勝1敗，自責分率1.72，WHIP1.18，尤其製造滾地球出局的功力了得，展現十足壓制力，新球季與悍將球團完成續約，將再度來台為富邦效力。

本季富邦外籍戰力開季4名人選也已經確定，分別為富藍戈、安得勝、艾普勒及肯特，洋將將在2月初抵台報到加入球隊春訓，共同備戰新球季。