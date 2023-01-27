高雄市汕尾國小配合學校願景發展出「五行體驗課程」，替汕尾社區、汕尾漁港的風帆船碼頭、社區公園的牆面畫上白雪公主、風帆船、七龍珠等圖案，讓老舊的社區增添了30多面的創意彩繪牆，充滿繽紛色彩的牆面也意外成為年假期間的走春打卡熱點。

汕尾國小配合願景發展「五行體驗課程」，並推動風帆船運動，讓師生除了淨灘、維護漁港乾淨外，也在校內、汕尾社區、漁港的風帆船碼頭、社區公園的牆面進行彩繪；師生利用海洋的意象彩繪妝點校園內以外，也替汕尾社區的老舊牆面畫上白學公主、七龍珠等圖案。

高雄市汕尾國小學童替汕尾漁港彩繪「繫繩墩」。（高市教育局提供／楊舒婷高雄傳真）

汕尾國小的「五行體驗課程」代表著5個行動去體驗，包括運用在汕尾漁港彩繪「繫繩墩」上，利用金木水火土等5行顏色，彩繪汕尾漁港；連養殖業者也共襄盛舉響應彩繪行動，且在區公所的支持下，彩繪地點也從汕尾地區擴散到其它沿海村里，彩繪版圖迅速擴張。

曾博建說明，「五個體驗課程」含括了汕尾的產業，不論是農作物還是黑金、白金與養殖漁業都以無毒減塑方式生產的「淨」，像一塊隱身工業區中的淨土；而汕尾漁港出海口的馬珂蛤、招潮蟹及彈塗魚，總是吸引喜愛海洋生態的人們前來朝聖；在景觀上，駐足汕尾市境之南樹及月牙灣與方塊海，可欣賞高屏溪口潮汐，亦可遠眺大武山的雄偉與海天一色的「靚」，像一隅專屬市境之南的靚色，夕陽時分更是攝影愛好者留下美麗晚霞的好去處。

汕尾國小校長曾博建表示，汕尾國小學生每個月會由老師主動帶領學生到汕尾漁港周圍淨灘，以及配合每週的風帆教學，主動撿拾堤岸、海洋運動基地周遭的垃圾，甚至開著帆船到港內清除漂浮在海面上的廢棄物；而在社區上，彩繪牆面能讓汕尾風華再現，扮演著活絡社區發展觀光休憩產業的重要關鍵。