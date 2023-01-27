為打造舒適、安全的人行空間，台中市政府建設局積極辦理「北區忠明路（西屯路至中清路）道路、共桿建置及人行道改善工程」，去年底已完工，改善工程考量行人通行環境，也增設庇護島等措施，讓民眾行走人行道安全性大增，附近居民也表示滿意。

建設局長陳大田表示，市長盧秀燕重視行人通行權益，此項工程不僅改善人行鋪面並拓寬人行空間，沿線電箱、控制箱等設施均配合遷移位置或調整座向，提供2至3公尺的人行淨通行寬度，讓行人、嬰兒車推車、輪椅等通行更順暢。

陳大田指出，針對行人穿越馬路動線也做相應改善調整，如行穿線退至直線段、設置庇護島等，藉此增加車輛轉彎對行人的視距，也提供行人穿越馬路的中間停駐空間，增加行人穿越馬路安全性。

建設局表示，工程完成後，獲用路人及地方肯定，後續進化北路（中清路至崇德路）已再獲營建署前瞻補助，將於今年啟動改善，建設局也將持續推動改善，讓人行環境更加友善。