世界排名第4的希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）近5年第4度闖入澳網男單4強，今天雖在第3盤錯過兩個賽末點，但穩住陣腳於第4盤率先破發，最終仍以7比6（2）、6比4、6比7（6）、6比3擊退俄羅斯的卡察諾夫（Karen Khachanov），生涯首次闖入澳網男單決賽。

西西帕斯首盤和卡察諾夫互破兩個發球局，但搶7局勢如破竹拿下，次盤他沒給對手任何破發機會，一次破發已足夠在盤數聽牌。第3盤西西帕斯又率先破發，以5比4進入自己的勝利發球局，未料被卡察諾夫逼出破發點，他上網扣殺被卡察諾夫救回，後退再扣竟然打出界外，慘遭破發。

第3盤打入搶7局，西西帕斯強勢發球直接得分，以6比4率先亮出兩個賽末點，結果卡察諾夫連續打出兩記底線致勝球，連拿4分扳回一盤。不過西西帕斯收拾心情，於第4盤第2局破發成功，他握拳向場邊大吐一口氣，止住頹勢，最後在第9局連得3分逼出3個賽末點，並以直接發球得分結束這場3小時21分的對抗。

西西帕斯4度打入澳網4強，終於首次突圍，打入生涯第2個大滿貫決賽，但前年法網他輸給喬柯維奇（Novak Djokovic），這次再度問鼎生涯首座四大賽冠軍，對手將是喬柯維奇vs.保羅（Tommy Paul）的勝方。