雲林縣口湖鄉台子村漁港外海4浬處26日發生保麗龍船翻覆意外，所幸船上5人均安全獲救，海巡署27日表示保麗龍船或波特船均屬浮具，並非漁船，只要非自港口進出捕魚，屬於娛樂性質，無違反法規之虞，但為安全起見將加強宣導，請民眾務必穿著救生衣，並隨時留意海象與當地天候。

5名民眾26日搭乘1艘保麗龍船自嘉義縣出海垂釣，航至雲林縣台子港外海4浬處，不明原因翻覆5人落海，所幸均穿著救生衣，其中2人由附近漁船發現救起，另2人自行爬上沙洲後由空偵機吊掛獲救，最後1人由黑鷹直升機尋獲，均無生命危險。

海巡署中部分署表示，此案落水者所搭乘的是保麗龍船，並非外傳的波特船，只是大家都直接講成波特船。保麗龍船或波特船均屬於浮具並非漁船，只要不是從港口進出從事捕魚作業，屬於娛樂性質，無違反法規之虞。

海巡人員說，保麗龍船以保麗龍作為材料，造價較低，不到5萬元就可買到；波特船多為聚丙烯材質，價格約10萬元，可摺疊方便運送，歐美地區愛好水上活動者在湖泊使用，引進台灣後成為釣客出海的最愛，但不管是保麗龍船或波特船，由於船體重量輕，出海遇到風浪很容易翻覆。

海巡人員指出，保麗龍船或波特船除了人工手動划行，還可外掛舷外機作為動力來源，只要不超過16匹馬力就不算是漁船。此案的保麗龍船上有油箱，應有配置舷外機。為了民眾安全，將加強保麗龍船或波特船的水域安全宣導，若發生危難情況，可透過「118」免費服務專線請求協助。