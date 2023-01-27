為提供國人簡易、實惠之保險商品，增進其基本保險保障，金管會已請集保中心規劃結合保障、退休投資與促進公益之「退休準備平台」，並於該平台中建置「保障型保險商品平台」，目前已提供定期壽險、小額終老保險、重大疾病健康保險及微型保險4類商品供民眾選擇。

首先是定期壽險，商品結構簡單及保費相對便宜，提供身故或完全失能保障，給付1倍保險金額。

其次，是小額終老保險以，提供民眾基本保障為目的，保險費較一般終身壽險便宜，目前累計保額最高70萬元，並自今年5月1日起將提高至90萬元，享有終身身故或完全失能保障，另可再搭配一年期傷害保險附約，讓保障更周全。

重大疾病健康保險，則提供罹患七項重大疾病時的保障，一次給付1倍保險金額，減輕醫療負擔或補貼養病期間的工作收入。

以及，微型保險，保額跟保費比較低、保障內容簡單易懂，讓民眾可以比較沒有經濟負擔的方式獲得微型定期壽險、微型傷害保險或微型傷害醫療保險等基本保障。不過要特別注意的是，微型保險只有符合《保險業辦理微型保險業務應注意事項》所定經濟弱勢或特定身分的民眾才可以投保。

金管會表示，保障型保險如同打地基一般，可以說是保險規劃裡最基本的保障，投保保障型保險，一方面可以較低保費獲得基本保障，另一方面亦可降低未來個人或家庭經濟生活之不確定性。

保險的主要功能在於對不可預料之風險提供保障，集結眾人的力量，將個人的危險轉嫁於眾人分攤，以自助互助的方式來確保個人經濟生活的安定，金管會提醒民眾可善用「保障型保險商品平台」，不受空間與時間之限制，只要在能夠使用網路的情況下，即可依自身需求選擇適合的保障型保險商品，以獲得基本的保險保障。