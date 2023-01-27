台中旱溪夜市過年期間一名彩券老闆與女顧客發生糾紛，老闆稱對方拿別處的彩券兌獎，女子則一怒拿塑膠板凳砸向對方，眾人質疑女子為何動手，女子則說是老闆先罵她三字經，老闆否認稱是女子罵人，還說「誰先罵的，全家死光光」，女子最後說「來打我啊」，衝突影片在網路曝光，警方事後到場關切。

「記者新聞網」曝光影片，該紅外套女子與家人疑似與刮刮樂老闆發生糾紛，竟將塑膠椅丟向攤位，險些砸到老闆、老闆娘，女子一度想離開被其他人攔下，眾人質疑她不該動手，但女子指控是老闆對她先罵三字經，老闆則說是女子先罵，還發誓「誰先罵全家死光光」，要紅衣女一起發誓並指砸攤行為已涉毀損。

紅衣女發現自己理虧，但又不道歉，最後當場耍賴說：「你打我啊！」民眾拍下影片PO網痛批「一看就是想佔便宜的兩位女性，想耍賴啊，等著受法律制裁吧！」影片中女子不斷強調是老闆先罵她三字經，但老闆則說是她先罵人，稱女子拿非該店的彩券來，他為此拒絕才爆發糾紛。

網友也紛紛回應：「歹年冬搞蕭郎」、「這攤伯伯阿姨人很好」、「女的電話按了半天XD」，據悉台中市第三分東區分駐所員警當時獲報到場，但雙方表示不需要警方處理，同仁抄登雙方資料，並告知雙方權利後離去。