桃園市八德區和強路一帶及和平路至鶯歌系統交流道常出現淹水問題，市府斥資13億元將大湳水上樂園改建為大湳滯洪池，大湳滯洪池工程2020年初開工，原預計去年底完工卻有眼尖民眾發現，完工日期悄悄改成今年底，直呼「拖很大」。對此水務局坦言工程有延宕，目前進度約76％，預計年底可完工。

大湳滯洪池工程原為員63號埤，縣府時代曾打造成為大湳水上樂園，是不少當地人兒時經常遊憩的地點，桃園升格後市府將閒置的大湳水上樂園改造為兼具防災功能的埤塘生態公園，滯洪量15萬立方公尺，並規畫設置管理中心、河岸公園及環池步道等，盼兼顧治水、親水並進一步改善淹水熱點。

有八德民眾發現， 大湳滯洪池工程原本預計的完工日期為去年底，工程告示牌上的竣工日期從「111年」被塗銷覆蓋改為「112年」，引起民眾熱議，直呼這工程也做太久，另有民眾嘲諷「難道到拖越久賺越多嗎？」。

水務局回應，市府斥資13億元將大湳水上樂園改建成為大湳滯洪池，工程經費僅佔約2.9億元，其餘皆是用於用地取得，坦言工程確實有延宕，延遲的主要原因是因為大湳滯洪池屬於在槽式滯洪池，每逢豪雨時期就會有大量雨水流入工區，次次都需要等待排水完畢後才能再施工，這一來一往下便造成延遲。

水務局表示，滯洪池池底工程已於去年完工，今年主要進行邊坡護岸、環池人行步道，不會再受在槽式滯洪池雨水流入工區影響，截至1月中旬預定進度為72％，目前實際進度76％，略為超前，預計今年底可完工。