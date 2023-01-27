都市傳說是真的！一名女網友分享，過年必買刮刮樂，坊間流傳各種怎麼挑選容易中獎的說法，而她每張都很仔細挑選，但買了3000元卻只中獎600元，心灰意冷的時候，突然想到店員隨便挑都會中獎的都市傳說，立刻要求店員隨便選一張，結果一刮竟然就中了500元，引起網友討論。

一名女網友日前在Dcard上分享，過年買了好幾張刮刮樂，噴了近3000元，每張都是精挑細選，但總共只中了600元，慘虧2400元，讓她想放棄不再買了，但準備收手的時候突然想到網上流傳的都市傳說「店員隨手一指中大獎」，便決定請店員幫她挑一張100元的刮刮樂，當做今年過年試手氣的結尾。

原PO表示，本來只是想測試看看都市傳說的真假，沒想到店員隨便選的100元刮刮樂，竟然真讓她刮出500元的獎項，讓她忍不住驚呼店員真的有神手。

貼文引起網友討論，「500元只是小事啦！我們要看遠的，店員之力拜託給我5萬元」、「這是真的欸，我有次連買三張刮刮樂都沒中，結果店員隨便選就中，雖然額度比較少，大概100元的刮刮樂中200元。」甚至還有彩券行店員分享，之前也有幫客人隨便挑過一張200元的刮刮樂，結果客人一刮就中了1萬元，讓他羨慕到不行，因為他自己買的時候就沒有這麼好的運氣。