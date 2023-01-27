南韓女星泫雅去年才在IG上宣布和交往7年的男友Dawn分手的消息，也雙雙離開經紀公司「PNATION」，不過兩人卻並未刪除在社群平台上的相關交往痕跡，關係僅是退回朋友。昨(26)日，Dawn在IG發文預告回歸，寫下：「新的地方，新的音樂，即將來臨」，而泫雅現身留言區為他打氣，今(27)日，韓媒更傳出兩人復合的消息，讓粉絲們相當震驚。

Dawn先前在綜藝節目中曾表示：「在社群網站上的照片是一種回憶。」認為不必在意外界看法，因此自從與泫雅分手後，也沒刪除兩人合照，且在泫雅遭受不實傳聞攻擊後，還霸氣於IG中發聲護妻，種種舉動讓外界相當遺憾兩人已分手作結，紛紛暗自期盼哪日可聽到兩人復合的消息。

Dawn在26日於IG上更新一張留著火紅頭髮的照片，配文寫下：「New place, new music,Coming soon(新的地方，新的音樂，即將來臨)」疑似在暗指自己即將回歸。另外，泫雅也現身留言區中，以五個火焰符號鼓勵Dawn，此舉讓網友看得相當激動，短短時間內以累積多達上百則留言，紛紛敲碗希望兩人能復合。

據韓媒《News1》報導，泫雅與Dawn決定再續前緣，重回戀人關係，有業內人士透露，兩人近期工作頗多，不只多次互相關懷，還陪伴彼此參加片場和海外行程，相當的如膠似漆。不過，泫雅與Dawn復合的傳聞截至目前暫無官方回應。