台鋼雄鷹去年組軍成為中職第6隊，將以高雄澄清湖棒球場為大本營，預計在今年年中啟動整修，與球員、球迷直接相關的區塊作為首要整建區塊，領隊劉東洋盼澄清湖能為南部球迷帶來媲美北部觀賽體驗的球場，有更好的看球感受。

台鋼今天在澄清湖棒球場舉行隊史首次的開訓典禮，明年一軍賽事，台鋼會將多數主場賽事安排於此，球團、高雄市政府也預計在今年年中展開整修計畫。

針對整修計畫，劉東洋表示，會先以球員、球迷最常使用的區塊優先修繕，提升舒適性、便利性，「另外就是防護這部分，會針對這部份在軟硬體做加強，此外，球迷最重視的廁所、座椅這些地方，也都會去做強化。」

劉東洋提到，澄清湖棒球場仍會採取天然草皮的方式，高雄市政府也已經有到國內其他球場去做考察，自己也會提供過去在國外球場所見的意見，做為改善建議方向，「主要是這幾年台灣整體設施比以往好很多，只是可惜南部一直沒有，想讓南部球迷能跟北部球迷一樣的享受。」