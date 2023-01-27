美國圍殺大陸晶片業再下一城，傳出成功拉攏盟友日本及荷蘭加入制裁陣營。美媒報導，美日荷三方最快將於周五（27日）對大陸晶片出口最新限制完成協商，知情人士透露，限制措施可能逕自進行，但不會公開內容。荷蘭政府將要求荷廠艾司摩爾（ASML）不得販售深紫外光（DUV）設備給大陸，這無疑對陸晶片業拋出核彈級制裁。

據了解，美國、荷蘭和日本官員周四在華盛頓進行談判，最快在美國時間周五（27日）針對陸廠最新供貨限制措施完成協商。美日荷三方聯手，建立強大圍堵聯盟，

進一步削弱大陸自行開發生產晶片的能力。

報導指出，荷蘭政府將對ASML擴大設限，不准該公司出售深紫外光（DUV）設備給大陸，日本也要求Nikon跟進此管制措施。ASML的DUV設備對生產成熟製程晶片相當重要，如今納入禁售範圍，恐讓大陸半導體產業雪上加霜。

消息傳出後，在港股掛牌的大陸半導體製造商股價急殺，中芯國際一度大跌逾2%，華虹半導體跌幅約1.5%。