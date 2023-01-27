高雄市無形文化資產表演藝術及民俗保存者，高雄地嶽殿吉勝堂八家將。（高雄市觀光局提供／崔正綱高雄傳真）

多次在全台及海外重要的慶典和文化活動上演出的振宗藝術團。（高雄市觀光局提供／崔正綱高雄傳真）

兼具表演性、驅煞辟邪、護佑婦孺、收驚安宅等功能的舊城十二婆姐陣。（高雄市觀光局提供／崔正綱高雄傳真）

各劇團表演時刻表。（高雄市觀光局提供／崔正綱高雄傳真）

雄meet 兔提燈加開領取資訊。（高雄市觀光局提供／崔正綱高雄傳真）

「最濃台灣味」高雄蓮潭燈會昨日晚間開幕，吸引30萬人次參與，今日晚間7時邀請知名歌仔戲劇團「明華園天字戲劇團」於左營孔廟櫺星門廣場演出，將帶給觀眾們更精彩的視覺饗宴。此外，「雄meet兔」小提燈因反應熱絡，高市府將於2月4、5日下午3時於高雄物產館後廣場、左營孔子廟泮宮、台鐵左營站及蓮池潭兒童公園開放民眾領取。

蓮潭燈會昨日晚間登場，「ㄇㄚˊ幾兔」水陸雙主燈以及動態主燈「光舞蓮潭」展精彩表演，吸引近30萬人到場觀看。

高雄市觀光局長高閔琳表示，高雄燈會首次移師宗教觀光重鎮蓮池潭，為了讓國內外遊客，在燈會期間體驗宗教文化、歷史底蘊及滿滿台灣味，特別邀請傳統戲曲團隊「明華園天字戲劇團」、「錦五洲掌中劇團」、「天宏園掌中劇團」、「金鷹閣電視木偶劇團」、「錦飛鳳傀儡戲劇團」、「高雄皮影戲劇團」、「東華皮影劇團」、「永興樂皮影劇團」輪番在各廟埕中帶來不同的野台戲劇饗宴。

本次燈會期間也邀請高市重要無形文化資產保存者「呂柏達涼傘團」及「地嶽殿吉勝堂八家將」演出。「呂柏達涼傘團」可獨立形成陣頭表演，或作為神明廟會迎賓陣勢，替神明遮天驅穢、除凶，並為神轎引路的「踏涼傘」表演。

代表執行掃除不祥、驅邪怯魔任務的傳統陣頭，則由「地嶽殿吉勝堂八家將」出陣，該團至今仍保有獨創的四星陣法、板批式雙龍拜塔與牛角家將帽，且具有乩將性質，極具代表性。

此外，由在地一群熱心女性志工組成的「舊城十二婆姐陣」不僅具表演性，也兼具驅煞辟邪、護佑婦孺、收驚安宅等保平安的功能。還有內門「振宗藝術團」電音三太子與民俗體育常勝軍「高雄兩廣龍獅戰鼓團」獅陣等各式藝陣，於洲仔清水宮及春秋閣啟明堂前廣場匯演。

另外，因「雄meet兔」引發熱潮，為回應民眾熱情敲碗，高市府將於2月4、5日下午3時於高雄物產館後廣場、左營孔子廟泮宮門前、台鐵左營站(翠華路及新莊一路路口)及蓮池潭兒童公園(翠華路及明潭路路口)四處發放限量小提燈，更多資訊請上2023高雄蓮潭燈會官方網( https://khh.travel/zh-tw/event/news/4844 )查詢。

燈會藝陣演出資訊：1月27日(五)：明華園天字戲劇團(19：00左營孔廟櫺星門廣場)、1月28日(六)：陣頭匯演(17：00洲仔清水宮)、高雄皮影戲劇團(19：00左營孔廟大成門前廣場)、1月29日(日)：陣頭匯演(17：00啟明堂)、錦五洲掌中劇團(19：30元帝廟北極亭)。

2月4日(六)：東華皮影劇團(19：00左營孔廟大成門前廣場)、天宏園掌中劇團(19：30洲仔清水宮)、錦飛鳳傀儡戲劇團(20：00元帝廟北極亭)、2月5日(日)：永興樂皮影劇團(19：00左營孔廟大成門前廣場)、金鷹閣電視木偶劇團(19：00洲仔清水宮)。