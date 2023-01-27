內閣改組 蔡清祥可望留任法務部長 15:332023/01/27 中時新聞網 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 法務部長蔡清祥。（資料照片，呂妍庭攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統蔡英文在農曆春節啟動內閣改組，今（27）日宣布由前副總統陳建仁擔任行政院長。另外媒體報導，前桃園市長鄭文燦可望接任行政院副院長。原行政院發言人羅秉成傳出接掌法務部，不過今根據《自由時報》報導，法務部長蔡清祥可望留任。 張善政「抿一下」遭質疑酒駕 他怒轟：要被警察逮捕才算嗎？ 新光鋼董座捐助弱勢197萬 法務部今表揚 矯正署長周輝煌上任 聚焦毒品犯老人化精神病 #法務部長 #蔡清祥 #羅秉成 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 前合庫董座廖燦昌涉潤寅詐貸案遭訴 行政院駁包庇要求嚴辦 14:192022/12/30 政治 蘇貞昌快卸任了今打包？網虧：還想繼續看下去 17:372023/01/10 政治 司法節榮耀 檢察官最高榮譽「法眼明察獎」 5人獲獎 15:342023/01/11 社會 蘇內閣的垃圾時間 04:102023/01/02 時論廣場 要幼童學習識別砲彈聲？ 家長批：行政院以訛傳訛 12:072023/01/03 生活 行政院會未邀六都首長挨批執政傲慢 羅秉成回應了 12:322022/12/29 政治 陳建仁組閣 1／31上任 04:102023/01/27 財經要聞 陽明海運歡慶50周年 嘉賓雲集 04:102022/12/30 財經要聞 選購春節伴手禮不用愁 「矯正商城」10大監所商品任你挑 17:172023/01/04 社會 中區法醫影像中心揭牌 彰基捐電腦斷層設備協助解剖 19:412022/12/27 社會 兵役延長前夕蔡英文竟PO這文 2.5萬人狂表態他怒問一句 08:292022/12/27 政治 獨》延長兵役11月已拍板卻不敢說 軍方曝「與府院有關」內幕 09:102022/12/27 政治 1800億「全民共享方案」研議 行政院這樣說 20:572022/12/31 政治 「假網址簡訊」通知領6000 數位部：已報警 11:002023/01/06 政治 時論廣場》蘇內閣的垃圾時間（魏國彥） 20:572023/01/01 時論廣場 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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