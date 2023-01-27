總統蔡英文在農曆春節啟動內閣改組，今（27）日宣布由前副總統陳建仁擔任行政院長。另外媒體報導，前桃園市長鄭文燦可望接任行政院副院長。原行政院發言人羅秉成傳出接掌法務部，不過今根據《自由時報》報導，法務部長蔡清祥可望留任。

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