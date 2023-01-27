台中市四平派出所員警溫大慶跪在車禍傷者身旁安撫其情緒，被路過民眾看到拍下PO文。（台中市第五分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市四平派出所員警溫大慶跪在車禍傷者身旁安撫其情緒，被路過民眾看到拍下PO文。（台中市第五分局提供／馮惠宜台中傳真）

昨（26日）台中市北屯區崇德與崇德發生自小客與重機車擦撞事故，由於年邁的機車騎士被撞後面部朝天躺在馬路上，到場處理的四平派出所員警溫大慶一直跪在阿伯身旁，安撫其情緒，被路過民眾看到拍下並PO文直讚「太暖心！」

台中市第五分局四平派出所員警溫大慶、許弘育26日上午11時許接獲報案，指稱北屯區崇德與崇德10路口有車禍事故，倆人到場後發現事故現場機車騎士面部朝天躺在馬路上，一動也不動，許弘育隨即於事故現場後方，作警戒、管制、疏導車流。

另外員警溫大慶則立即上前關切並撥打119叫救護車，因該騎士年紀較大、說話有氣無力但尚有意識，故溫大慶一直跪在81歲徐姓騎士身旁，耐心安撫其情緒，並詢問年籍資料及通知家屬，直到119到場協助將徐男送往中港澄清醫院救治，員警跪地安撫傷者的畫面也被路人拍下PO網，不少民眾按讚，並留言指稱「太暖心」！

台中市第五分局也提醒民眾，當前警方「加要重要節日」重點工作以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大主軸為遵循目標，對於重大交通違規及酒後駕車等惡性違規必將嚴格取締，維護交通安全是所有用路人的責任，春節飲宴聚餐機會增多，呼籲民眾酒後應搭車或請代駕，千萬不要心存僥倖駕車上路。