春節假期還剩下3天，新北市政府觀光旅遊局推薦，即日起至2月28日，在平溪區的菁桐電子天燈館前、平溪火車站階梯、十分風景區入口處等3個地點，展出三座期間限定的燈光藝術裝置，於每晚17時至22時亮燈，結合繽紛、祈福與天燈意象等光影氛圍，讓白天和夜晚的平溪展現不同風貌。

新北市觀旅局說，平溪地區是處值得緩下腳步、慢慢感受自然與人文的幽靜山城，尤其推薦民眾可自瑞芳火車站轉搭乘台鐵平溪支線，途經大華、十分、望古、嶺腳、平溪、菁桐等車站，每一站都擁有不同風情；或是搭乘台灣好行795公車亦可輕鬆抵達平溪和十分。

其中大華壺穴位於平溪區大華車站周圍，為基隆河的河谷地形景觀，河床上處處可見許多圓滑的坑洞，地形學上稱為「壺穴」，係因地質岩層的結構性硬度不均，經夾帶細沙的河水沖刷而產生坑洞，然後流水在坑洞中形成小漩渦進行再沖蝕，最後形成壺型的小洞穴，是一處大自然的地理教室。

十分老街則可以觀賞到「火車門前過」的奇景，十分聚落的形成係起源於早期開採煤礦而興建的鐵路支線，隨時代更迭採礦落沒後，老街被保留了下來，現在可以看見許多充滿懷古風情的店家和街道風貌，也是許多影視取景之地。

喜歡親近自然的民眾，則是非常推薦必訪的十分瀑布，該瀑布有台灣尼加拉瀑布之稱，設有多處的觀瀑平台讓民眾可欣賞瀑布美景，同時新北市觀旅局已打造完成十分瀑布公園友善步道，讓身障者或推娃娃車的民眾都可以在親友的陪同下共賞瀑布之美。

平溪老街充滿古樸感，沿著斜斜的山坡以及鐵道兩旁可看見古厝房舍，也有傳統的柑仔店和小吃店林立，抬頭看見火車從老街上方鐵道橋行駛而過所發出的聲響，更增添這條老街的特色。周邊特色景點像是觀音巖警報鐘亭、八仙洞、防空洞等，充滿歷史留下的痕跡，也相當值得一訪。