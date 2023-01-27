27日上午10時蔡英文總統宣布內閣改組，由前副總統陳建仁接任行政院長一職。對此，副總統賴清德今（27）日也在臉書上對陳建仁表達感謝，更坦言「相當欽佩陳建仁前副總統對信仰的虔誠、對學術的熱忱，以及待人處事的謙沖自牧、無私奉獻」，引發討論。

賴清德在臉書上表示，「今天早上，蔡英文總統宣布由陳建仁前副總統出任行政院長，謝謝『大仁哥』接下重擔，我們一起攜手為台灣團結打拚！」賴清德更接著說，「大仁哥」和我是前後任副總統，在公務上我們有許多交流，私底下我們也是好朋友。賴清德也強調，「我相當欽佩陳建仁前副總統對信仰的虔誠、對學術的熱忱，以及待人處事的謙沖自牧、無私奉獻」。

賴清德更指出，陳建仁前副總統是中研院院士，有享譽國際的深厚學養，是務實、理性的科學家。在台灣邁向後疫情時代的復甦，我相信他帶領的「溫暖堅韌」內閣，會帶給社會關懷及進步，完成盤整防疫措施、社會照顧體系檢討、提升國家基礎建設，以及推動六大核心戰略產業四大任務。

同時賴清德也再一次感謝蘇貞昌，「這四年來，蘇貞昌院長為台灣民主堅持理想、無私承擔、勇於任事，帶領台灣一路走過非洲豬瘟、全球疫情、世界政經局勢轉變的重大挑戰，展現『有政府，會做事』的精神，更為台灣在最艱難的時刻，打下更堅韌的基礎，開啟了更大的國際空間」。

最後賴清德強調，「民主進步黨是執政黨，接下來，我們會把人民的需求與期待擺在第一位。我會以民主進步黨黨主席的身分，和新任的陳建仁院長分工合作，成為執政團隊與社會的橋樑，共同當蔡英文總統的後盾。「我們一起向大家證明，民主進步黨有決心也有行動力，會持續推進台灣的民主、和平與繁榮！」