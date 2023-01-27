台灣女星「安于晴」曾出演多部影視作品，加上有著一張氣質甜美的臉蛋，因而受到網友關注。近日，安于晴自爆出自己在泰國旅遊時，被泰國當地黑警勒索2.7萬泰銖（折合新台幣約2.5萬元），此事在泰國引起軒然大波，泰國警方出面表示，1月4日凌晨在曼谷臨檢站攔下安于晴一行人，一切程序合乎規定，也沒有如安于晴所指警方勒索金錢。安于晴難接受憤怒反擊，稱泰警企圖嫁禍給她：「泰警收錢後拿電子菸塞到我手上拍照！」

據曼谷郵報（Bangkok Post）報導，曼谷市警局副局長山倫（Pol Maj Gen Samroeng Suantong）於26日表示，安于晴指的臨檢站是因應新年假期設置，由6名警察組成，主要目的是為了確保惠恭王區在新年期間的治安。他還原當時情況，由於安于晴喝醉且無攜帶護照，表示朋友會送護照，但等了一個小時沒人出現，在語言不通的情況下，雙方火氣越來越大。

隨後，警方要求一行人打開包包檢查，發現裡面有電子煙器具，警方告知這類器具在泰國屬非法，由於之後警察必須移動臨檢站，因此決定讓他們離開，未採取任何法律行動，也沒有如安于晴所指的警方勒索。

而安于晴今（27）日於社群平台駁斥泰國警方稱她「有醉意」的說法，直言自己根本沒有喝酒，並稱「泰國黑警想利用我洗白，因為危害他們利益」，控訴對方胡說八道。她還表示能明確指出收錢的人，怒問：「為何不拿出CCVT畫面，然後開始瞎掰？然後開始栽贓我」。

事實上，安于晴在《三立新聞網》獨家訪問時澄清電子菸一事，是「當時警察收錢之後，塞了別人的電子煙要我拿，根本沒反應過來就被他拍照，我們手機有拍護照的照片，有請身上帶護照的朋友回飯店拿其他人護照，他也不准，然後說不然去警局，他也說NONONO，事後聽朋友說因為只要進了警局會有紀錄，他就不能索費了。」

安于晴駁斥泰國警方說法，稱自己沒有醉意以及電子菸是被嫁禍。(圖/安于晴 IG)

安于晴也無奈表示：「局長開記者會說沒有檢查站，副局長聲明說有檢查站，泰國警方明顯在扯謊」，而且自己不是個案，並透露跨年去泰國周圍的3個台灣朋友分別被勒索更高金額，「在泰國根本已經是個常態，當時被臨檢時一旁也有5個韓國女生，語言不通他們就硬扣留，就是在逼她們乖乖掏錢出來。」

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