春節期間台南市安平老街逛街人潮不斷。（觀旅局提供／洪榮志台南傳真）

新春連假期間，台南市湧入大批人潮，各觀光景點也熱鬧滾滾。根據市府觀光旅遊局統計，從除夕到初五，全市各主要景點的參觀人數累積已突破550萬人；至於飯店、民宿的訂房率更是幾乎暴滿，呈現一房難求的榮景。

觀旅局長郭貞慧表示，春節期間台南玩不完，有廟宇燈會等傳統文藝深度體驗，也有湖光山色、濱海、風景美拍與親子等多樣行程，吸引大批觀光客前來走春。其中，鹽水月津港燈節及龍崎空山祭超過30萬人參與，白河關子嶺風景區逾11萬人上山泡湯吃雞，六甲落羽松季逾3萬人走訪，表現不俗。

至於大年初五單日湧進的人潮，市區國華海安商圈、花園夜市、小西門商圈、南紡商圈及赤崁樓與孔廟文化園區周邊等景點，有近24萬人排隊逛街；安平老街、新化老街、鹽水老街、菁寮老街等，也有近9萬的人潮造訪；戶外自然生態與博物館舍景點的虎頭埤風景區、頑皮世界野生動物園、烏山頭水庫風景區、柳營尖山埤渡假村、十鼓仁糖文創園區、山上水道博物館，以及左鎮化石園區、大魚的祝福、林默娘公園、漁光島及黃金海岸，亦有逾5萬人走訪。

郭貞慧還說，今天初六依舊維持前2天的旅遊熱潮，國華海安商圈、小西門商圈、南紡商圈、安平老街、鹽水老街、新化老街、赤崁樓與孔廟文化園區周邊，湧進逾5萬人逛街購物；頑皮世界野生動物園早上也有近3000人入園體驗生態親子共遊；戶外遊憩景點如虎頭埤風景區、關子嶺風景區、梅嶺風景區、山上花園水道博物館、頑皮世界野生動物園、德元埤荷蘭村等景區，也吸引逾萬人出門活動郊遊活動筋骨。