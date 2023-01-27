今年棒球名人堂候選陣容較為冷清，最終僅有前紅雀三壘手羅倫（Scott Rolen）入選，不過得票率76.3%也僅是低空飛過75%入選門檻，不少球迷認為羅倫拉低了進入名人堂的標準，而美媒《FanSided》則以前小熊明星三壘手拉米瑞茲（Aramis Ramirez）作為對照，指出2人的職業生涯幾乎重疊，打出的成績也都不相上下，羅倫風光地前進名人堂，拉米瑞茲卻只能接受喪失名人堂票選的資格。

整個大聯盟生涯，拉米瑞茲都在國聯中區效力，2003年從海盜轉戰小熊後才展現明星身手，在風城的9年打出239轟、OPS+（標準化攻擊指數）高達126的優異水準，2015年拉米瑞茲回到大聯盟生涯發跡地海盜，最終在該年國聯外卡系列賽後高掛釘鞋，結束18年的職業生涯。

拉米瑞茲進攻能力無庸置疑，在打擊數據方面並不輸羅倫，生涯打擊率2成83（2成81，括號皆為羅倫數據）、長打率4成92（4成90）、386支全壘打（316）、1417分打點（1287）及2303支安打（2077），都比羅倫還要來得優秀。

Aramis Ramirez

18 Years

.283 AVE.

.341 OB%

.492 Slugging %

386 HR

1,417 RBI

2,303 Hits



Scott Rolen

17 Years

.281 AVE

.364 OB%

.490 Slugging %

316 HR

1,287 RBI

2,077 Hits — CubWin (@CubWin) January 26, 2023

不過隨著大數據時代來臨，球界也開始崇尚進階數據，多少也改變了名人堂評選標準，以WAR（勝利貢獻值）來看，羅倫生涯累積70.1排在歷代三壘手第10位，在他前面9位的球員，除了尚未獲得名人堂票選資格的貝爾崔（Adrian Beltre）外，其餘全都順利進入古柏鎮。且羅倫不只在棒子上能做出貢獻，他在三壘防區的守備更是固若金湯，8度拿下三壘金手套獎，而單看防守的WAR，羅倫的21.2能排在史上三壘手中第6位。

羅倫也在2006年拿下生涯唯一一枚世界大賽冠軍戒，該年國聯冠軍賽G3後，羅倫場場都有安打演出，面對老虎的世界大賽更繳出4成21打擊率，多少也增加了評選者的印象分數。而拉米瑞茲並非以防守見長的球員，跑壘方面也不是他所擅長的，這讓WAR值不是特別好看，僅累積32.4，拉米瑞茲在2021年首度有著名人堂票選資格，但只獲得4張選票、僅1%的得票率，讓他就此與名人堂無緣。