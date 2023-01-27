南投燈會每年都吸引約百萬遊客來賞花燈，南投縣教育處在燈會期間推廣SUP立式划槳運動，利用貓羅溪水域規畫SUP體驗區，已連續5年提供免費體驗，邀民眾闔家來南投走春，賞燈看花品茗以外，還能玩立槳。教練說，免費活動剩1月29日及2月4、5日3天共18梯次，建議民眾事先預約報名。

不少年輕人成群結伴挑戰SUP水上運動，甚至有親子一起划。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

SUP（Stand Up Paddle）」立式划槳運動，源自於夏威夷立式單槳衝浪，可站、坐、跪、臥，只要在板子上能取得平衡，就能玩得盡興，無論在湖泊、河流甚至是海洋等水域都能玩，還能鍛練核心肌群，由於該項運動簡單易學、老少咸宜，很適合全家大小一起參與。

南投縣府在貓羅溪水域規畫SUP體驗區，已連續5年提供免費體驗。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣教育處已連續5年在貓羅溪水域提供免費體驗，讓民眾感受SUP的魅力。貓羅溪SUP體驗區現場，不少學員報名，在SUP教練手把手教學後，再下水實際操作，不少年輕人成群結伴來挑戰，甚至有媽媽帶著小孩一起划，或兄弟情深同坐一塊SUP板上輪流划。體驗遊客說：「原本以為很難，所幸提供初學者的SUP板子比較大，比想象中容易。」

SUP免費體驗遊客報名踴躍，派遣5名SUP教練在貓羅溪畔手把手教學。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

教育處指出，今年南投燈會有幾個晚上施放國內罕見的3D矩陣煙火，會有大型吊車進駐，為了維護民眾安全，因此免費SUP體驗的天數較往年少，接續免費體驗活動剩1月29日及2月4日、5日共3天，每天有6個梯次，分別為8時至9時、9時30分至10時30分、11時至12時、13時14時、14時30分到15時30分、16時至17時。

正妹在貓羅溪水域體驗區，嗨玩SUP立式划槳運動，成為全場嬌點。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

SUP教練說，立式划漿這項水上運動若在日月潭每場體驗要價上千元起，南投燈會期間提供遊客免費體驗，由於頗受好評，場場爆滿，建議民眾可以事先預約報名。