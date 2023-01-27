日本男星吉田榮作（よしだ えいさく）當年憑藉著陽光帥氣的外型在日本、台灣風靡萬千少女，更因為白T搭配牛仔褲的形象被封為「牛仔褲王子」，如今54歲的他外貌卻變得有些滄桑，有網友表示他的模樣猶如70歲的阿伯，也讓粉絲相當感嘆。

吉田榮作19歲出道，並在出道後5年內奪得多次日本國內的最受歡迎男藝人獎，擁有陽光笑容與帥氣臉蛋的他儼然是當時的「少女殺手」，但日前在他發出的近照中卻發現，54歲的他臉上的斑點及紋路多了不少，顯得有些老態，更有網友拿出與他同齡的男星福山雅治對比，福山雅治似乎保養得更好，不過也有網友替他緩頰表示，隨著年紀增長歲月定會留下痕跡，希望大家不要過於苛刻。

事實上，吉田榮作在過去除了憑藉他那帥氣的外型走紅外，他的演藝事業更是橫跨影歌視三棲，代表作有《鏡中的少女》、《不能不愛》等，而2021年與內山理名再婚後的他，仍持續在演員路上努力打拼，同年他更出演Netflix影集《AV帝王2》。

另外，音樂方面他的單曲《心之旅》曾在日本賣出了30多萬張，兩度入選日本歌唱界最高榮譽的「紅白大賽」，並擁有「90年代日本藝能界的巨星」、全日本最受歡迎的學院派男歌手」、「日本女學生最希望擁抱的男藝人」等頭銜，並與織田裕二、加勢大周並稱「平成御三家」，且1995年他也曾與周慧敏合唱過。