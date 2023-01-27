竹北市長鄭朝方（右）27日與清潔隊一同開工。（竹北市公所提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣各鄉鎮清潔隊這兩天紛紛開工清運，年節累積4、5天的垃圾一次出清，但各鄉鎮清潔隊觀察到，年假累積的垃圾並未想像中爆量，推估年假期間天氣好，出遊人數多，或向竹北地區外來人口多，留在竹北過年的人也不多，預估真正圾垃爆量將出現在人潮回籠的下周。

竹縣各鄉鎮陸續恢復清運，北埔、峨眉、尖石、五峰、竹東、湖口、新豐於26日恢復清運，竹北、關西、新埔、芎林、橫山、寶山到27日才正式開工，不少民眾把累積了5天的垃圾一次清空。關西鎮清潔隊指出，平常回收車一整天約跑3趟車即可，但開工日當天光是上午就跑了4趟。

竹東清潔隊則表示，原本預期垃圾將爆量，但年假期間天氣好，出遊人口多，垃圾也沒有想像多。26日開工日當天有派廚餘班回收廚餘，清潔隊表示，但目前新豐廚餘場正歲修中，養豬戶儲存量有限，多出來的廚餘也無處可去。

竹北市清潔隊則指出，為了加快清運年節累積垃圾，除了清晨6時起開始收垃圾之外，全員壓縮休息時間趕工，不過由於年假時間長，推測不少民眾外出遊憩、返鄉過年，垃圾也沒有想像中的爆量，大約比平常多1倍，預估假期結束人潮回籠，垃圾爆量將出現在下周。

竹北市長鄭朝方也特地在27日到清潔隊和所有隊員一起開工，鄭朝方表示，竹北市設籍人口超過21萬，實際生活人口約有30萬人，清潔隊清運路線多達30條、掃街路線也有24條，工作量十分龐大，他代表竹北市民感謝所有清潔隊員的辛苦付出，與市民共創美好家園。