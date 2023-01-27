今(27日)上午10時總統蔡英文宣布內閣改組，由前副總統陳建仁接任行政院長一職。對此，資深媒體人黃揚明今（27）日就在臉書上PO出一張4年前「賴清德將行政院長位子正式交棒給蘇貞昌，由當時的副總統陳建仁監交」的照片，直呼「大風吹，吹什麼？吹這張照片裡的人！」這也讓網友狂酸民進黨「總歸一句話，沒人了」。

黃揚明今日在臉書上表示，「大風吹，吹什麼？吹這張照片裡的人！」隨文附上2019年1月14日的照片指出，「賴清德將行政院長位子正式交棒給蘇貞昌，由當時的副總統陳建仁監交」，黃揚明更接著說，「再過幾天，這三人會再次合體，只是照片中三人位置呈現順時針移動，中間監交的人換成賴清德，左邊的換成蘇貞昌，右邊的換成陳建仁」。

最後黃揚明也狂酸，「蔡英文的總統任期內，與陳建仁、賴清德、蘇貞昌這三人真是宿命般的夥伴關係啊！」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，紛紛留言「也意謂著民進黨越來越沒有勇氣用圈外人，只是黨內派系在大風吹」、「總之一句話，沒人了」、「啊不就這些人在玩大風吹，沒啥人才能用，可憐的台灣人」、「大風吹，吹什麽，吹不聽話的人」、「就這三人輪流轉」。