蔡英文總統27日正式宣布新任行政院長由前副總統陳建仁接任。高雄市長陳其邁在臉書上發文感謝前行政院長蘇貞昌4年來沒日沒夜地承擔任務，並打下堅實的基礎，而陳建仁將穩健邁向新的方向，陳其邁形容陳建仁「願做地上的鹽，成就台灣的光」。

陳其邁在臉書發文指出，過年前幾天，收到陳建仁從中研院寄來他的新書「因果螺旋」，內容描述陳建仁長期研究流行病學的心得，透過釐清因果關聯，推究疾病或事件發生的原因，才能真正解決問題。

陳其邁表示，書內最後1章提及這3年來COVID-19防疫的經驗，陳建仁稱要讓疫情對家庭、社會、國家衝擊降至最少，還必須針對生計艱困者紓困振興。這是陳建仁身為專業公衛學者的人文觀點，也將是陳建仁擔任行政院長義無反顧的實踐。他認為，「成為世上的光，地上的鹽，像一支小蠟燭點燃自己，照亮台灣。」不只是陳建仁臉書上的簡介，更是最精準的描述。

另外，陳其邁也感謝蘇貞昌4年來沒日沒夜承擔任務，讓台灣度過非洲豬瘟、百年大旱、世紀病毒難關，且打下堅實基礎。未來他會和中央一起持續揮汗努力，照顧人民、建設國家、守護台灣。