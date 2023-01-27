有的人天生古道熱腸，當看到身邊朋友有難時會主動關心並多問幾句，但也容易因沒拿捏好分寸而超越界線，《摘星工廠》運勢專欄指出，雙子座、牡羊座、射手座時常容易關心過度，甚至打破砂鍋問到底，導致身邊的朋友感到負擔，最後避而遠之。

▍雙子座

雙子座性格較活潑外向，為人也比較爽朗，但他們的熱心容易因此越界，哪怕是再好的朋友，也有想保留的隱私和秘密，可是雙子座偏偏就要打破砂鍋問到底，讓人感到尷尬，甚至覺得是一種負擔。

▍牡羊座

牡羊座也是非常熱心的一個星座，當看見朋友有苦惱，他們會忍不住多問幾句，其實關心沒什麼不好，但問題在於牡羊座不太懂得分辨場合、時機，總在不恰當的時候，心直口快地詢問，當朋友明顯表示為難時，牡羊座還在自以為是地窮追不捨，怎能不讓朋友覺得有負擔呢？

▍射手座

射手座對朋友有情有義，但很多人不知道的是，射手座對朋友的關心容易太過度，成為別人的困擾，甚至有時會變成一種打擾，或許人家只想一個人靜一靜，但射手座就覺得自己有義務送上關心，並會打破砂鍋問到底，最後難免讓人想避而遠之。