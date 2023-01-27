全台27日起受寒流級冷氣團再次南下，預估直到下周一北部地區降受連續低溫衝擊。因前一波寒流帶來山區降雪，新竹縣尖石、五峰地區出現冰霰、霧淞美景，甚至尖石李棟山一片雪白景象引人入勝，讓民眾上網揪團周末再去追雪。不過新竹氣象站表示，此次寒流新竹地區降雨機率僅10％，想要親身體驗白茫茫雪景需要碰運氣。

前一波寒流讓新竹地區山區在25、26日山區出現難得的霧淞與冰霰，像是尖石後山山頂像撒了糖粉一樣，樹冠上布滿冰霜，甚至尖石著名景點李棟山也出現樹枝結成冰棒的奇景。不過山區氣候變化快，許多民眾午後才直奔山區追雪，枝頭霜雪早已融化殆盡，追雪追了個寂寞。

27日寒流再度南下，不少民眾摩拳擦掌，在網上揪團想衝一波新竹山區追雪。不過新竹氣象站指出，周六當天新竹縣降雨機率僅10％，代表溼度偏低，想要近距離追雪恐怕有難度。

新竹氣象站指出，此波寒流最低溫平地約有8度、五峰鄉公所預估4度，但海拔超過3000公尺以上地區有可能達到零下。預估周末仍籠罩在低溫，直到下周一才會逐漸回溫。

針對民眾有意於周末追雪，新竹氣象站指出，前一次能看到降雪因為溫度低、溼度足夠，像是玉峰村已有海拔2200公尺，只要溫度夠低，冷空氣帶著溼空氣進來，就有可能看到霧淞或是冰霰，但此波寒流整體而言大環境是比較乾的，局部地區沒辦法預測，不過山區溼度變化快，若想朝聖冰天雪地美景，還是需要碰碰運氣。