今(27日)上午10時蔡英文總統宣布內閣改組，由前副總統陳建仁接任行政院長一職。對此，資深媒體人李艷秋今（27）日就在臉書上表示，「正副閣揆終於定了，陳建仁和鄭文燦，引來不少酸言酸語，這兩人都有論文抄襲前科」，這更讓李艷秋直呼，「可見抄論文騙學位這種事，在蔡英文心中根本是個屁，放了就沒事了，新內閣只聞到陳腐的馬屁味」。

李艷秋在臉書上表示，「正副閣揆終於定了，陳建仁和鄭文燦，引來不少酸言酸語」，這兩人都有論文抄襲前科，陳建仁曾掛名共同作者，結果論文是抄的，他被轟到辭去國科會主委；鄭文燦就更離譜了，不但抄，還抄大陸的，被台大撤銷國發所碩士學位。李艷秋坦言，「雖然這兩人都有學術不倫，但是就像出天花，出過疹就免疫了，其他還不知有多少人吃了明通抄襲丹，什麼時候發病沒個準，蔡英文能選的牌真的不多呀！」

李艷秋更接著說，「蔡英文為了穩定黨內因為論文抄襲在剉咧等的人，還用心良苦的利用閣揆人事，給大家一劑興奮劑定心丸」。李艷秋更酸，「瞧瞧！陳建仁辭國科會主委後，當了副總統，現在又成了閣揆；鄭文燦被撤銷學位，現在也高升副閣揆，可見抄論文騙學位這種事，在蔡英文心中根本是個屁，放了就沒事了，黨內有屁之士千萬別多慮」。

李艷秋說，看到陳建仁對著蘇貞昌鞠躬說，「你好棒！台灣有你真好」，真的很錯愕，他其實應該向全民鞠躬，然後坦然面對記者提問，把民眾對他的疑慮做個徹底的表白。李艷秋也無奈，「可惜他選擇一言不發，跟著蔡英文離開會場，如同她的小跟班，新內閣只聞到陳腐的馬屁味」。

最後李艷秋也提醒在野黨，「大家都知道陳建仁是蔡英文的傀儡，目前的政府就是總統兼閣揆，蔡英文要鬥要擋要防的是賴清德，這一年，在野黨最大的責任就是揭弊、揭弊、揭弊，不必花大功夫嚇跑小白兔，因為再換也還是蔡英文」。