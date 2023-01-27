不少人都幻想能一夕暴富，當財神爺降臨時若能把握機會，勢必能有加倍的回報。《第一星座網》整理出兔年三大偏財運暴棚的星座，其中生肖屬猴者有機會獲得意外橫財，且在職場中也有不少貴人，能靠著自身專業大顯身手。

▍生肖猴

生肖屬猴的人2023年偏財運爆發，讓一般人望塵莫及，有望得到意外的橫財，尤其在職場中能有許多大展長才的機會，貴人運也會比過去還要旺盛，讓業績蒸蒸日上。若能利用閒暇之餘投資理財，並養成節儉和定期儲蓄的好習慣，即可穩定累積財富，但要注意千萬不可隨意揮霍，購物前務必三思。

▍生肖羊

2023年對於生肖屬羊的人來說，是財運旺盛的一年，特別是「偏財運」更是會讓人感到驚喜連連，雖然今年屬羊者的正財運平平，但只要把眼光放長遠，並好好把握機會，便能累積不少財富，往自己心目中的美好生活邁進。

▍生肖龍

生肖屬龍的人今年偏財運也有顯著提升，可能是過去常擔憂沒錢能支持自己想做的事情，因此會更積極尋找財源，在旺盛偏財運的加持下，賺錢的機會更多，只要把握本身的專業技能，勢必可獲取可觀收益，但也要注意金錢的規劃及使用，未來才能不再為缺錢所苦。

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