美國一名男子分享搭乘飛機、坐在靠窗位置時，後方乘客不斷伸手向前拉開他座位旁窗戶遮光板的影片，男子最終受不了，直接用手拍掉陌生乘客的手，用行動證明「我的窗戶我做主」，他的報復舉動獲得許多網友讚賞，不過也有網友議論他的反應太直接，認為影片可能造假。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，紐約房地產經紀人戈爾迪（Eric Goldie）2日在TikTok分享一段自己當天搭飛機、坐在靠窗位置的影片，影片中他瞪大雙眼，看似相當不耐煩，原來後方乘客不斷伸手探向前座，試圖拉開戈爾迪座位旁的窗戶遮光板，戈爾迪最終受不了，2度伸手拍掉陌生乘客的手，用行動宣告「我的窗戶我做主」。

戈爾迪直接、大膽的「復仇」影片至今吸引580萬人次觀看，逾61萬人按讚，還有4000多則評論。許多網友認同他，在影片下方留言表達支持，有網友問「他們不能開自己的窗板嗎」，有網友說「在被阻攔多次後，誰還有種再嘗試」，也有網友開玩笑說，自己會流手汗，要是他就會直接握住後方乘客的手，到時候就悲劇了。

不過戈爾迪直接的反應也讓部分網友質疑他造假影片，他後續再發布影片澄清，強調自己要拿手機拍影片、又要拍掉陌生人的手，沒有第3支手假扮後座乘客的手，他也強調窗戶確實就在自己的座位旁邊，這扇窗要關或開應該由他決定。

這支影片也引發部分網友議論，如果窗戶跨了2個座位，開或關該由誰來決定？