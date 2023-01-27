美國一名男子分享搭乘飛機、坐在靠窗位置時，後方乘客不斷伸手向前拉開他座位旁窗戶遮光板的影片，男子最終受不了，直接用手拍掉陌生乘客的手，用行動證明「我的窗戶我做主」，他的報復舉動獲得許多網友讚賞，不過也有網友議論他的反應太直接，認為影片可能造假。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，紐約房地產經紀人戈爾迪（Eric Goldie）2日在TikTok分享一段自己當天搭飛機、坐在靠窗位置的影片，影片中他瞪大雙眼，看似相當不耐煩，原來後方乘客不斷伸手探向前座，試圖拉開戈爾迪座位旁的窗戶遮光板，戈爾迪最終受不了，2度伸手拍掉陌生乘客的手，用行動宣告「我的窗戶我做主」。

@ericgoldie Replying to @girlinbeta Literally on my flight this morning. #flight #flying #ettiquette #travel #traveling #holidaytravel #happynewyear #hny #jokes #2023 ♬ original sound - <3

戈爾迪直接、大膽的「復仇」影片至今吸引580萬人次觀看，逾61萬人按讚，還有4000多則評論。許多網友認同他，在影片下方留言表達支持，有網友問「他們不能開自己的窗板嗎」，有網友說「在被阻攔多次後，誰還有種再嘗試」，也有網友開玩笑說，自己會流手汗，要是他就會直接握住後方乘客的手，到時候就悲劇了。

不過戈爾迪直接的反應也讓部分網友質疑他造假影片，他後續再發布影片澄清，強調自己要拿手機拍影片、又要拍掉陌生人的手，沒有第3支手假扮後座乘客的手，他也強調窗戶確實就在自己的座位旁邊，這扇窗要關或開應該由他決定。

@ericgoldie Replying to @sandy_kale To be clear - I said multiple times not to reach their hand on my window. Should I have maybe caressed it? #flight #flying #travel #traveling #holidaytravel #traveltips #2023 #2022 #greenscreen #greenscreenvideo ♬ original sound - <3

這支影片也引發部分網友議論，如果窗戶跨了2個座位，開或關該由誰來決定？

文章來源：I got revenge on a plane passenger who kept opening my window shade
文章來源：New York real estate agent takes matters into his own hands and swats plane passenger's hand as they try to open HIS window shade. What would YOU do?
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