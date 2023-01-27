蔡英文總統今宣布由前副總統陳建仁接棒行政院長蘇貞昌組成新內閣，民進黨立委管碧玲傳將出任海委會主委，國民黨台北市議員柳采葳認為，從該決定便可看出蔡英文仍想緊抓大權，痛批新內閣只有滿滿的派閥精算。

柳采葳今發文表示，農曆新年前夕，蘇貞昌依照劇本編排進行總辭，民進黨各派系則是無止盡的透過媒體放話競逐官位，歷經一連串的謙讓大戲，最終還是由早已內定的前副總統陳建仁回鍋接下，但新內閣不見新氣象，只有滿滿的派閥精算與回收再利用。

柳采葳說，從已知的人事布局來看，前交通部長林佳龍接任總統府秘書長，管碧玲出任海洋委員會主委，而其餘未知的人事布局則是鄭文燦傳接任行政院副院長，及多位內閣成員留任。她認為，此人事布局並非蔡政府回應去年大敗而做出的檢討，而是蔡英文在回應派系逼宮及證明自己仍是民進黨大當家的妥協。

柳采葳指出，從海委會主委派任管碧玲的決定，可看出蔡英文仍想緊抓大權，海委會下轄被視為「第二海軍」的海巡署，是國安團隊重要的成員之一，管碧玲過去多被點名出任教育部長，此次卻突然接任海委會主會，讓全民跌破眼鏡。

柳采葳說，民進黨黨內人士多以管碧玲出身高雄、曾推動海委會納入軍事管制的決策體系、關心海巡人員權益等理由，意圖說服大眾管碧玲是海委會主委的妥適人選，但過去對海洋事務是否有實績，全民都看在眼裡，管碧玲的派任對民眾而言不過是政治角力的產物，而非適才適所。

柳采葳認為，陳建仁內閣自我定位「溫暖堅韌」，但政治現實殘酷，「聖騎士」能否一路過關斬將，在蔡英文總統任期末替她抵禦民進黨派系不得而知，但只期待新內閣以人民利益為優先，揮別過去高傲、不受公眾監督的蘇內閣，開創2023新氣象。