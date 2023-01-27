今天大年初六，一行11人登山團今天攀登台中市和平區阿冷山前鋒，68歲張姓男子攀繩時，不慎跌落30公尺深，頭破血流有腦震盪現象，意識清楚，空勤直升機進行吊掛救援，稍早已順利抵達河濱公園，由救護車後送醫院治療。

台中市消防局指出，今天早上10時許獲報，一行11人團於攀登阿冷山前鋒時，張男登山客不慎摔落，造成頭部及四肢多處撕裂傷，請求協助。

68歲張姓男子登山不慎跌落30公尺深，台中市消防局救護車緊急送醫救治。（台中市消防局提供／陳淑娥台中傳真）

消防局立即派遣第一梯次谷關及和平分隊共2車4人，由谷關分隊小隊長陳奕瑞帶隊前往救援，並於12時10分派遣第二梯次和平及谷關分隊共2車4人，由和平分隊小隊長黃來昇帶隊前往協助救援。

68歲張姓男子登山不慎跌落30公尺深，頭破血流有腦震盪現象，空勤直升機吊掛救援。（台中市消防局提供／陳淑娥台中傳真）

第一梯次搜救人員於12時51分接觸張男，其意識清楚，但頭部多處撕裂傷出血、胸部劇痛及右大腿腫脹，救護人員給予清洗傷口、包紮止血、三角巾固定大腿及包紮頭部，並運用藍式擔架，於13時18分開始往步道搬運，由於張男有嘔吐疑似腦震盪狀況，同步申請直升機吊掛作業。

空勤直升機於15時55分完成吊掛及載送作業，將張男送至東勢河濱公園後，由東勢救護車載往東勢農民醫院救治。