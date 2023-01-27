張喜凱去年因控球迷航整既沒有一軍出賽紀錄，季後被台鋼雄鷹在擴編選秀會中挑走，今年將穿上47號球衣重新出發，他也坦言，這個號碼致敬對象不是別人，就是「黃金潛水艇」廖于誠，他在季後也曾向「阿蓋」討教，盼能找回昔日狀態。

現年24歲的張喜凱是樂天桃猿2019年選秀會第5輪指名，去年卻碰上「投球失憶症」來襲，完全失去控球能力，他透露，去年最誇張時，曾在牛棚時會投到隔壁去，「那時心裡很不好受，去年碰到的問題真的很辛苦，曾經不太敢進牛棚投球。」

為了找回昔日狀態，張喜凱曾去找廖于誠練習，「阿鈣教練看過後，覺得我投球問題不大，主要是心理層面，只要有自信就沒有問題。」另外，廖于誠還給了張喜凱額外的「錦囊妙計」，讓他能在廖于誠不在身邊時，如何去做調整。」

過去穿16號球衣的他，來到台鋼後，因為16號已有人穿，張喜凱決定選擇新的47號重新出發，他不諱言選擇這個號碼就是向廖于誠致敬，希望能成為下一位有亮眼成績的下勾投手，成為另一台「黃金潛水艇」。

台鋼對張喜凱抱有很大期望，也特別希望曾在兄弟象指導過廖于誠的橫田久則能讓他找回昔日狀態，「昨天我有簡單傳接球，丟完球後有問他覺得如何，他說很好，我想他之後應該對我也有一些想法，我就是完全把自己交給他。」他也透露，目前修復進度約七、八成，只差調整回比賽感覺，投球狀況也已經上軌道 。

如何修復「潛水艇」，橫田久則表示，目前還沒有很深入指導張喜凱，但會用過去經驗給他一些建議，「多跟他對話，選手尋找答案通常是在自己的心中，藉由與教練對話引導出來，教練是在旁邊輔助而已。」

橫田久則認為，雖然過去指導過廖于誠，但每個選手都是獨一無二的，「當然會把一些人當作學習、模仿目標，但還是要找出最適合自己的特色。」