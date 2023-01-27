各縣市的宮廟每年春節都有不同活動，除了祈求國泰民安，也為民眾祈福。苗栗縣竹南鎮龍鳳宮依往年慣例，昨舉行乞龜祈福擲龜王活動，苗栗縣長鍾東錦也前往龍鳳宮參拜並向信眾們致意。

苗栗縣竹南鎮龍鳳宮春節乞龜活動，圖為價值120萬的大金龜王。(山本富也提供)

以全台最高媽祖神像聞名的竹南龍鳳宮，每年的春節至元宵節期間，廟方都會舉辦乞龜祈福擲龜王、猜燈謎、做元宵湯圓、製花燈等系列活動，當地春節期間熱鬧滾滾。

相傳乞龜活動已傳承百餘年歷史，信眾過去會向媽祖擲筊乞求福龜保佑全家平安，福龜是用紅龜粿或紅龜包組成，乞得的福龜帶回家中，給家人、親友及街坊鄰居分食，分享福氣保佑平安。

隨著年代演變，有信眾建議改以現金製作福龜代替，便於搬動及長期供奉保存，廟方因此改成現在的祈福金龜。今年有數10座大小不一的祈福金龜，由數10萬元至1萬2000元不等，由信眾在媽祖面前擲出聖筊後請回住家或公司。

山本富也董事長林伸坤(右)、總經理謝宜蒨乞得120萬的大金龜王，今中午特地從台中前往龍鳳宮共襄盛舉。(山本富也提供)

今年的大金龜價值高達120萬元，山本富也國際、山本互聯網創業、山本耀建設、星星水產、錚女王等乞得。山本富也董事長林伸坤今特地撥空與總經理謝宜蒨由台中到竹南龍鳳宮共襄盛舉，祈福金錢龜助攻兔年財源廣進。